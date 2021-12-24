Въезд из Казани со стороны Оренбурга расширят до шести полос

Один из вьездов в столицу Татарстана со стороны дороги Р-239 «Казань — Оренбург» планируют расширять до шести полос. Об этом сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Илдар Мингазов.

Работы будут проводиться на участке длиной в 2,8 километра — от км 10+920 до км 13+700. На каждую сторону прибавится 3,5 метра. По предварительным данным, работы будут значиться как капитальный ремонт, земли у собственников забирать не придется. Коттеджный поселок «Примавера» и местную лесопосадку также не заденут. Планы хотят осуществить в 2022 году.

Напомним, ранее «КВ» писали, что в Татарстане на ремонт трассы М7 потратят почти 1,7 млрд рублей.