 Въезд из Казани со стороны Оренбурга расширят до шести полос
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Въезд из Казани со стороны Оренбурга расширят до шести полос

Сейчас у автомобилистов есть только четыре полосы 

Город
24 декабря 2021  09:59
Автор:
Джамиля Садриева

Один из вьездов в столицу Татарстана со стороны дороги Р-239 «Казань — Оренбург» планируют расширять до шести полос. Об этом сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Илдар Мингазов.

Работы будут проводиться на участке длиной в 2,8 километра — от км 10+920 до км 13+700. На каждую сторону прибавится 3,5 метра. По предварительным данным, работы будут значиться как капитальный ремонт, земли у собственников забирать не придется. Коттеджный поселок «Примавера» и местную лесопосадку также не заденут. Планы хотят осуществить в 2022 году.

Напомним, ранее «КВ» писали, что в Татарстане на ремонт трассы М7 потратят почти 1,7 млрд рублей. 

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