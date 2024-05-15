Въезд в Зеленодольск со стороны Казани до 15 июля будет закрыт

В связи с реконструкцией автомагистрали Казань — Йошкар-Ола — Волжск, основной подъезд к Зеленодольску с казанской стороны был закрыт. С 15 мая по 15 июля введены ограничения на движение по улице Столичная.

Для проезда из Казани в Зеленодольск автомобилистам следует поворачивать направо с улицы Столичная на улицу Сайдашева. Чтобы выехать из Зеленодольска, необходимо свернуть налево на пересечении улиц Столичная и проспект Строителей.

Проезд по улице Столичная закрыт от городской стелы до мечети «Аль-Ангам». В планах — расширение этой улицы до четырех полос в течение следующих двух лет, причём часть работ будет выполнена в текущем году до улицы Октябрьская.

ГИБДД активно анализирует работу светофоров, учитывая изменения в дорожной сети. После окончания первого этапа реконструкции будет организовано кольцевое движение вокруг городской стелы, и начнется следующий этап перекрытия дорог.