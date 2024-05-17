Вице-премьер Алексей Оверчук: «Происходит сдвиг исламского мира с Запада на Восток и на Юг»

Сегодня на XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который проходит в Казани, состоялось пленарное заседание на тему «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС».

Один из ключевых спикеров данного заседания, вице-премьер федерального правительства Алексей Оверчук в рамках пресс-подхода пояснил для журналистов, позицию российских властей по вопросу экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и другими развивающимися странами.

В начале заместитель главы правительства отметил растущее напряжение между Россией и коллективным Западом.

В следствие этого наша страна ищет альтернативы доллару. Как бы не был сложен этот путь, постепенный отход от расчетов с другими странами в долларах уже является реальностью. Он не стал отрицать, что возникают некоторые сложности в этом процессе, связанные с подкреплением валют ресурсами. Поэтому здесь не стоит спешить, необходимо подвергнуть детальному анализу все возможные варианты.

При этом Оверчук считает, что наступает новая эра в международных финансовых отношениях. Происходит сдвиг исламского мира с Запада на Восток и на Юг. Что является следствием укрепления взаимодействия России со странами исламского мира.

Спикер обозначил круг основных задач, стоящих перед нашей страной для укрепления экономических взаимоотношений со странами ОИС: строительство международных транспортных коридоров Север – Юг, развитие диверсифицированных маршрутов поставки товаров, подписание соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭ и Ираном, развитие взаимной торговли с Афганистаном, особенно в части автомобильных перевозок, экспорт сельскохозяйственной продукции из Афганистана. Российское правительство проявляет интерес к строительству трансафганской железной дороги, сообщил Оверчук. Также он отметил важную роль коридора Север - Юг через Азербайджан, Иран и Казахстан.

Также сейчас идут переговоры о свободной торговле с Ираном, о временном торговом соглашении с Монголией и о выходе на рынок сельскохозяйственной продукции с Пакистаном.

Что касается российско-индийского экономического сотрудничества, то Оверчук сообщил, что товарооборот между Россией и Индией очень вырос, в том числе, и в нефтегазовой сфере. Индия – очень важный торговый партнер нашей страны. Она всегда была близким другом России. Это независимая страна, которая имеет свою независимую точку зрения.

Журналисты задали вице-премьеру вопрос: будут ли корректироваться сроки создания единых энергорынков ЕврАзЭС, а также рынка нефти и нефтепродуктов? Оверчук ответил, что по электрическому рынку уже скорректировали эти сроки. «Здесь у нас в прошлом году достигнут очень серьезный прогресс с точки зрения поднимания того, как этот рынок будет организован. У нас есть очень важный консенсус с точки зрения единого оператора. Что касается нефтегазовых рынков, то эти переговоры продолжаются, и они будут продолжаться ровно столько, сколько для этого потребуется времени. Здесь важно не то, какой дате вы это сделаете, а то, как вы это сделаете, результат важнее сроков. Тем более, что если уж анализировать то, как выглядят сегодня эти рынки, то все государства – члены ЕврАзЭС имеют очень хорошие ценовые позиции», – заявил спикер.