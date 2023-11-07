Вице-премьер РФ похвалила Татарстан за досрочную реконструкцию Дома культуры в Буинске

В республике раньше срока были завершены работы на одном из объектов в рамках нацпроекта «Культура» - реконструкция ДК в Буинске. Об этом сообщила в телеграм-канале правительства РФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Республика
7 ноября 2023  17:21
Автор:
Владислав Косолапкин

Помимо Татарстана, аналогичным достижением могут похвастаться еще несколько российских регионов.

В Республике Саха (Якутия) был проведен капитальный ремонт Гостеатра оперы и балета им. Д. К. Сивцева. Областной драмтеатр в Калужской области также претерпел капитальный ремонт, а в Марий Эл был отремонтирован Дом культуры в деревне Ивансола Куженерского района. Также была отмечена работа в Курской области, где был построен Дом культуры в селе Красниково Пристенского района до наступления срока. В Пензенской области были проведены работы по реновации и сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Обсерватория метеорологическая».

Были названы лидеры плановых достижений нацпроекта: Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Хабаровский край.

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