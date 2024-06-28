«Видеть и слышать сердцем»: в Казани помогают незрячим со всей страны

На этой неделе в фонде подвели промежуточные итоги реализации инклюзивного проекта по социализации людей с нарушениями зрения «Видеть и слышать сердцем». В прошлом году он одержал победу в первом конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». А всего проект трижды становился победителем конкурса Фонда президентских грантов. Кроме того, он вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов в 2018 году.

Вице-президент общенационального благотворительного фонда «Ярдам - Помощь», директор реабилитационного центра при фонде и депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова рассказала о сути программы «Видеть и слышать сердцем», автором которой она является. Причем методика совершенствуется более 16 лет. Целью проекта является обучение, реабилитация и социализация слабовидящих и незрячих. Кстати, в ходе очередной завершившейся реализации проекта здесь помогли 245 людям.

Образовательная часть программы включает различные дисциплины. Здесь учат самостоятельно справляться с домашними делами, пользоваться бытовой техникой, ориентироваться в окружающей среде, оказывают юридическую поддержку. И конечно, помогают освоить систему Луи Брайля, после чего можно читать кончиками пальцев, например, на арабском языке. Это важно для изучения Корана. Впрочем, в фонде «Ярдам - Помощь» готовы помочь представителям разных конфессий. Участников программы реабилитации учат даже обращаться с компьютером.

Предусмотрена в программе обязательная психологическая поддержка - участников обучают навыкам общения, борьбы со стрессом, все это придает им уверенности в своих силах. Кроме того, всех ждет и богатая культурная программа, состоящая из множества мероприятий и экскурсий. Без этого социализация невозможна.

Участникам всегда готов помочь медперсонал. Стоит отдельно отметить, что всем инвалидам обеспечено проживание, питание, трансфер и необходимая медпомощь. И все это за счет фонда. Более того, проезд им тоже оплачивают - география проекта охватывает разные регионы России и стран СНГ.

Общая стоимость полного курса реабилитации - порядка 15 млн рублей. Величина президентского гранта - 8748554 рубля. Остальное - собственные средства благотворительного фонда. Туда входят и средства от коммерческой деятельности. Помимо этого, на проекты фонда «Ярдам - Помощь» много жертвуют благотворители. И тем не менее понятно, что грантовая помощь играет важную роль в поддержке стабильности проектов. Хотя Гельмутдинова заверила корреспондента «КВ», что проект будет продолжаться вне зависимости от того, выиграют они еще один президентский грант или нет. Без гранта будут опираться на свои силы.

Всего «Ярдам - Помощь» имеет в активе более 10 социальных программ самой разной направленности и для разных групп населения, среди которых инвалиды, дети, сироты. К примеру, проект «Семейный очаг» направлен на помощь малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам, матерям-одиночкам в Тюлячинском районе. Есть у фонда и специальные программы реабилитации для жителей Донецка и Луганска, а также людей, живущих на границе с Украиной. Вот, к примеру, недавно к нам перебралась семья из Щебекино Белгородской области. Слабовидящий глава семьи сильно ограничен в возможностях, ему трудно прятаться во время артобстрелов. Пока этой семье безвозмездно предоставили для проживания дом в поселке Апастово. Идет сбор средств на покупку для них жилья в Татарстане.

Гельмутдинова представила некоторых прошедших курс реабилитации, а также своих бывших подопечных, которые теперь принимают участие в проекте уже в качестве наставников. Все они как один утверждают, что ни с чем подобным прежде не сталкивались. Рефреном звучала мысль о том, что помощь фонда «Ярдам - Помощь» - это маленький кусочек рая. Настолько здесь теплое отношение к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так хорошо все продумано в программе реабилитации.

Вот, например, слабовидящая Джамиля рассказала, что выросла под звуки азана. С 8 лет мечтала читать Коран. Да и отец ее красиво вслух читал его священные строки. Однако в 90-е годы в жизни прибавилось проблем не только в их семье. Родители не отправили Джамилю в мусульманскую школу из-за ее удаленности и проблем со зрением у девочки. Джамиля выросла и в 2016 году узнала о фонде «Ярдам - Помощь». При его посещении ее поразило ощущение домашнего уюта и семейной атмосферы. Тут она научилась читать по методу Брайля. По словам Джамили, здесь дают три вида помощи сразу - лечебную, духовную и моральную. На сегодня девушка занялась малым предпринимательством - делает и продает сувениры. Это ли не свидетельство ее полной социализации?! Джамиля считает, что на таких добрых, отзывчивых людях, какие работают в фонде, держится мир.