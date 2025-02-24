Вильсур Мингазов возглавил Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ

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Республика
24 февраля 2025  09:26

В Набережных Челнах назначен новый начальник Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Им стал 48-летний Вильсур Мингазов, о чем объявил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании. Соответствующий приказ о назначении был подписан Министерством экологии РТ.

Вильсур Мингазов – выпускник Уфимского юридического института МВД (юрист) и ИНЭКА (экономист, финансы и кредит). За его плечами опыт работы в правоохранительных органах, сфере ЖКХ, а последние четыре года он руководил конноспортивной школой «Тулпар».

Наиль Магдеев выразил уверенность в успехе нового руководителя: «Вы – опытный специалист, хорошо знакомый с городом. Надеемся, что ваши профессиональные навыки позволят вам эффективно работать. Удачи вам!»

Отметим, что ранее эту должность занимал Камиль Назмиев, перешедший на пост руководителя исполкома Тукаевского района.

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