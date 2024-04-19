«Вину не признаю»: суд отправил главу Тукаевского района в СИЗО на 2 месяца

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Республика
19 апреля 2024  17:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжаются следственные мероприятия в отношении главы Тукаевского района. Напомним, что руководитель подозревается во взяточничестве. Вчера его задержали правоохранители. 

Следствие считает, что одна из коммерческих организаций взамен на заключение подрядных договоров вознаградила Камаева взяткой в размере 1,3 млн рублей. Также оно не исключает причастность главы района к другим преступлениям, поэтому запросило арест в СИЗО.

Набережночелнинский суд отправил Тукаева в следственный изолятор до 18 июня, пишет «Татар-информ». Сам подсудимый вину не признает. 

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Новости
«Вину не признаю»: суд отправил главу Тукаевского района в СИЗО на 2 месяца
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