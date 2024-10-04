Вирусолог КФУ заявил, что угроза заражения вирусом Марбург для казанцев минимальна

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Город
4 октября 2024  15:00

ВОЗ объявила об угрозе вспышки вируса Марбург в Африке. Вирусолог Казанского федерального университета Альберт Ризванов успокаивает. Для казанцев риск заражения минимален, пишет пресс-служба вуза.

Вирус Марбург вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, схожую по симптомам с лихорадкой Эбола, и имеет высокую летальность – до 88%.

Однако, по словам профессора Ризванова, вспышки Марбурга происходят гораздо реже, чем Эболы. Главный источник заражения – контакт с биологическими жидкостями инфицированных животных, в основном летучих мышей, обитающих в Африке.

Симптомы вируса Марбург: высокая температура, головные и мышечные боли, слабость, сыпь, кровотечения (в том числе из носа, десен и глаз), нарушения работы внутренних органов.

Вакцины от вируса Марбург пока не существует, лечение симптоматическое.

Профессор Ризванов призывает казанцев не паниковать, но соблюдать меры предосторожности:

  • Воздержаться от поездок в страны Африки, где зафиксированы вспышки вируса.
  • Тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест и контакта с животными.
  • При появлении симптомов ОРВИ немедленно обращаться к врачу.
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Вирусолог КФУ заявил, что угроза заражения вирусом Марбург для казанцев минимальна
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