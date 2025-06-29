VK Fest в Казани представил площадку летних событий Татарстана

На фестивале VK Fest у Центра семьи «Казан» открылась специальная зона проекта «Лето в Татарстане», где гости могут ознакомиться с афишей мероприятий по всей республике. Площадка предлагает различные активности — от классических настольных игр до фотозоны с тематическими стилями.

Как отметила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, проект объединяет сотни событий — от масштабных концертов до локальных турниров. Вся информация доступна на сайте лето2025.татар.

«Мы стремимся сделать досуг жителей и гостей республики разнообразным и доступным», — добавила менеджер проектов Эльза Мирашева.

Фестиваль VK Fest продлится до 21:45, предлагая выступления популярных исполнителей, включая Басту, Юлию Савичеву и татарских звезд. Организаторы подчеркивают, что проект «Лето в Татарстане» будет работать до конца сентября, охватывая все районы республики.