ВК «Зенит-Казань» стал 12-кратным чемпионом страны

В первой партии казанцы выиграли со счетом 28:26, а во второй - проиграли 30:32. В третьей и четвертой партиях они победили со счетом 25:17 и 25:20. В итоге, «Зенит-Казань» выиграл Кубок России по волейболу со счетом 3:1.

Теперь казанскому клубу предстоит сыграть матч в рамках чемпионата Суперлиги в Оренбурге с «Нефтяником» 29 декабря.