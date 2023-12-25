ВК «Зенит-Казань» стал 12-кратным чемпионом страны

По результатам состязания с московским «Динамо» казанцы победили со счетом 3:1. В итоге «Динамо-Казань» стало 12-кратным обладателем Кубка России по волейболу.

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Спорт
25 декабря 2023  09:08
Автор:
Владислав Косолапкин

В первой партии казанцы выиграли со счетом 28:26, а во второй - проиграли 30:32. В третьей и четвертой партиях они победили со счетом 25:17 и 25:20. В итоге, «Зенит-Казань» выиграл Кубок России по волейболу со счетом 3:1.
Теперь казанскому клубу предстоит сыграть матч в рамках чемпионата Суперлиги в Оренбурге с «Нефтяником» 29 декабря.

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