ВКС России передали еще один ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, производимый в Казани

ПАО «Туполев» согласно гособоронзаказу передало ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который отремонтировали. Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

На самолете провели нужные работы, а также успешно выполнили предъявительские и приемо-сдаточные испытания.

Напомним, Ту-22М3 производится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. Всего на предприятии в столице Татарстана построили около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Ранее «КВ» сообщали, что поставки пассажирских самолетов Ту-214 Казанский авиационный завод начнет в 2023 году, сообщил сегодня в ходе «делового понедельника» заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров.

«Первые машины уже находятся в производстве», - сказал Шакиров.