Вкусный завтрак – залог успешного дня

В ресторане Happy people состоялась гастрономическая встреча. Гости открыли для себя богатый и яркий мир новинок авторской кухни от идейного вдохновителя шеф-повара Александра Волчека.

Директор ресторана Алёна Ермолаева с удовольствием рассказала об обновленном меню.

Что входит в завтрак: каша пшенная с тыквой, гречка с пармезаном, омлет пуляр (белковый) с томатами и брынзой, омлет с колбасой из цыпленка, сырники классические и из топленого творога, кырт из ряженки.

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А ведь именно сейчас, в разгар холодной ветреной погоды, когда температура за окном ниже нуля, и, если настроение свое и домашних грустное, важно, как можно быстрее расширить «эндорфинную карту». Конечно, можно порадовать себя и свою семью просмотром интересного кино, но более действенным, а самое главное, полезным способом считает повар завтрак, который зарядит энергией на целый день и согреет даже в ненастье.

Например, тыква считается чемпионом по содержанию железа и карнитина, а пшено богато белком, клетчаткой и витаминами группы В. Такой завтрак наградит вас и ваших близких изрядной порцией гормона счастья. А сырники полезны тем, что состоят из творога.

Фото: © Лейсан Мухаметова

Кстати, детей проще накормить сырниками, чем обычным творогом, даже со сладкими наполнителями. Основная часть витаминов в жареном твороге сохранится. В них содержится кальций и витамин Д, необходимые как детскому организму, так и взрослому.

В основное меню входит теплый салат с кальмаром, обожженное филе лосося кимчхи, брускетта с креветкой, соте с тигровой креветкой, фишкейк. Например, кимчхи считается диетическим основным блюдом в Корее. При ежедневном употреблении способствует жиросжиганию и укреплению иммунитета, а также это хорошее противопростудное средство.

Фото: © Лейсан Мухаметова

А какой запах струится при приготовлении фишкейков! Это рыбная котлетка, хрустящая снаружи, мягкая и ароматная внутри. Подается с домашним соусом тартар. В рецепте используют лосось, однако можно взять и другую рыбу (треска, форель и т. д.). Морепродукты всегда придают пикантный вкус блюдам и конечно же обладают витаминосодержащими элементами.

В завершение гастрономического путешествия гостям предложили один из самых вкусных десертов - меренговый рулет со смородиной и грибным муссом тает во рту. Потрясающее хрустящее безе, внутри которого нежная сливочная начинка, а черная смородина добавляет легкую кислинку!

Фото: © Лейсан Мухаметова

Необычные сочетания продуктов, аромат пряностей и острота оригинальных соусов напомнили о разнообразной кухне многих стран, их природных красотах.

Бренд-шеф с удовольствием делился своими кулинарными секретами, отвечал на вопросы и с интересом слушал отзывы касательно вкусовых особенностей новых блюд.

Встреча не только подарила гостям море положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения, но и способствовала новым знакомствам и зарождению деловых контактов.