Владелец фабрики Алафузова презентовал Метшину проект реставрации

news_top_970_100
Город
5 марта 2024  14:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава одной из ведущих в Казани строительных организаций «Бриз» Андрей Беляков показал концепцию преображения казанского льнокомбината. Объект площадью в 10 га располагается в Кировском районе и объединяет больше 40 сооружений. 15 лет они пустовали и некоторые даже начали разрушаться.

Фото: бюро Nowadays

За дело взялись москвичи-архитекторы, они превратят это место в пространство с большим парком, бизнес-центром, ресторанами, спа и отелями, а также какую-то часть отдадут под жилые помещения. 

Мэр города Ильсур Метшин назвал промкомплекс мирового уровня «жемчужиной».

«Есть сердце Казани, есть историческая Казань, а есть такой алмаз, который надо отшлифовать до бриллианта. Долго подходили к этому вопросу», — цитирует Метшина «Бизнес Онлайн».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В №186 лицее открыли первый в Казани центр триатлона
До лета в шести парках Казани отремонтируют общественные туалеты
Владелец фабрики Алафузова презентовал Метшину проект реставрации
Дым от тепловоза, накрывший Кировскую дамбу, напугал казанцев
В Казани проходит 12-й съезд предпринимателей из татарских сел России
В Татарстане работает прямая линия о службе по контракту
В это воскресенье в Татарстане наступит священный месяц Рамадан
Более 46 тысяч пенсионеров Татарстана получают пенсию в повышенном размере за «сельский» стаж