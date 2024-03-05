Владелец фабрики Алафузова презентовал Метшину проект реставрации

Глава одной из ведущих в Казани строительных организаций «Бриз» Андрей Беляков показал концепцию преображения казанского льнокомбината. Объект площадью в 10 га располагается в Кировском районе и объединяет больше 40 сооружений. 15 лет они пустовали и некоторые даже начали разрушаться.

Фото: бюро Nowadays

За дело взялись москвичи-архитекторы, они превратят это место в пространство с большим парком, бизнес-центром, ресторанами, спа и отелями, а также какую-то часть отдадут под жилые помещения.

Мэр города Ильсур Метшин назвал промкомплекс мирового уровня «жемчужиной».

«Есть сердце Казани, есть историческая Казань, а есть такой алмаз, который надо отшлифовать до бриллианта. Долго подходили к этому вопросу», — цитирует Метшина «Бизнес Онлайн».