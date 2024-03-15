Владимир Алекно: Пришел проголосовать за будущее России

- Пришел проголосовать за будущее России, как и все граждане, которым не безразлично наше будущее, - сказал «КВ» Владимир Романович. - Не пропускаю ни одни выборы. Вся моя семья, друзья, хорошие знакомые придут голосовать.

Напомним, в России с сегодняшнего дня впервые в истории стартуют трехдневные выборы президента страны. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.