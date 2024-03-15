Владимир Алекно: Пришел проголосовать за будущее России

Сегодня в Казани на избирательном участке № 42, который расположился в КНИТУ-КАИ на ул. Карла Маркса, 10, проголосовал экс-главный тренер волейбольного клуба «Зенит» и мужской сборной России Владимир Алекно.

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Город
15 марта 2024  14:25
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Фарит Муратов

- Пришел проголосовать за будущее России, как и все граждане, которым не безразлично наше будущее, - сказал «КВ» Владимир Романович. - Не пропускаю ни одни выборы. Вся моя семья, друзья, хорошие знакомые придут голосовать.

Напомним, в России с сегодняшнего дня впервые в истории стартуют трехдневные выборы президента страны. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

 

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

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