 Владимир Гинсбург назначен новым гендиректором Казанского вертолетного завода
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Владимир Гинсбург назначен новым гендиректором Казанского вертолетного завода

Ранее Гинсбург возглавлял «Казанский электротехнический завод».

Город
7 декабря 2021  15:15
Автор:
Ольга Ильина

Совет директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех назначил генеральным директором предприятия Владимир Гинсбург. Об этом сообщили в пресс-службе КВЗ.

В 2022 году руководство завода планирует произвести около 100 вертолетов, а также повысить прибыльность КВЗ до трех с половиной млрд рублей. Более того, в будущем году состоятся значимые для предприятия события, такие как первая передача заказчику модернизированного Ансат-М и выполнение первых экспортных поставок вертолета Ми-38.

Ранее Гинсбург возглавлял «Казанский электротехнический завод», а должность гендиректора КВЗ занимал Алексей Белых, который руководил предприятием с декабря 2020 года.

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