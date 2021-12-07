Владимир Гинсбург назначен новым гендиректором Казанского вертолетного завода

Совет директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех назначил генеральным директором предприятия Владимир Гинсбург. Об этом сообщили в пресс-службе КВЗ.

В 2022 году руководство завода планирует произвести около 100 вертолетов, а также повысить прибыльность КВЗ до трех с половиной млрд рублей. Более того, в будущем году состоятся значимые для предприятия события, такие как первая передача заказчику модернизированного Ансат-М и выполнение первых экспортных поставок вертолета Ми-38.

Ранее Гинсбург возглавлял «Казанский электротехнический завод», а должность гендиректора КВЗ занимал Алексей Белых, который руководил предприятием с декабря 2020 года.