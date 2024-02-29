Владимир Путин анонсировал запуск новых национальных проектов

Президент России начал свою речь с международной повестки. Путин подчеркнул, что попытки Запада сдержать развитие страны обречены на провал. Также глава государства отметил, что наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур и регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народов России это колоссальная, всепобеждающая сила.

«Все вместе плечом к плечу они сражаются за одну общую родину. Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную, свободную жизнь», – сказал президент.

Основной акцент в послании президента был сделан на социальных вопросах.

Ключевой показатель социального развития России – количество людей, находящихся за чертой бедности. На сегодня таких в стране 9%. Путин поставил задачу к 2030 году снизить этот показатель до 7%. Это вполне реально, исходя из предыдущего опыта: если в 2000 году за чертой бедности в стране находились более 42 млн человек, то в 2023 году – уже 13 млн жителей страны.

В связи с этим, глава страны решил поднять уровень МРОТ вдвое, то есть до 35 тысяч рублей за шесть лет. Напомним, что эта величина определяет размеры социальных пособий и зарплат бюджетников.

Вообще 2030 год не раз фигурировал в речи главы государства. Ближайшие шесть лет – это тот отчетный период, за который жизнь граждан должна кардинально измениться к лучшему.

Путин заявил, что в стране начнется реализация нового национального проекта «Семья». Она будет направлена, в первую очередь, на повышение рождаемости. Президент РФ пообещал субъектам, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского показателя, до конца 2030 года направить финансовую помощь в размере не менее 75 млрд рублей. Таких регионов сейчас 39. Средства начнут поступать со следующего года.

Еще одна хорошая новость для семей с детьми: в России как минимум до 2030 года продлят программу льготной семейной ипотеки, действие которой изначально должно было завершиться в июле 2024 года. «Особое внимание прошу уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней 6%», — пообещал Путин. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Также в рамках этой программы можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

«За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки», – напомнил глава государства.

Он с гордостью заметил, что и по темпам ввода нового жилья страна обогнала советский период. Так, за прошлый год было построено свыше 110 млн квадратных метров жилья — это в 1,5 раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году –72,8 млн квадратных метров.

Путин остановился и на инфраструктуре для образования. Со следующего года начнется программа капитального ремонта детских садов и школ. По ней дополнительно будет выделено 400 млрд рублей. По данным президента, капремонта требуют около 18,5 тысяч зданий школ. «До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему. А в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме», — обозначил решение проблемы лидер страны.

Путин сообщил и о еще одном новой национальном проекте – «Молодежь России». «Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставника», – прокомментировал он свое решение.

Путин рассказал, что будет введена выплата в 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

«И отдельно предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп студентов в колледжах и техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить внимание: где живет меньше 100 тысяч человек. С 1 марта предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей», – добавил президент.

Регионам Путин пообещал снизить долговую нагрузку субъектов. Не просто снизить, а списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По предварительной оценке, речь идет о сумме порядка 200 млрд рублей. Путин отметил, что сэкономленные средства должны быть «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Например, на долгожданное расселение граждан из аварийного жилья. По словам национального лидера, в общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 млн человек. Он поручил в предстоящие шесть лет важно не снижать эту динамику.