Владимир Путин начал свое послание с заявлений о спецоперации и суверенитете России

Президент России Владимир Путин начал оглашать свое послание Федеральному Собранию. Прямо сейчас оно проходит в Гостином Дворе в Москве.

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Свое выступление глава государства начал с заявления о том, что сейчас огласит не только ближайшие планы, но и стратегические задачи.

Российский лидер сказал, что спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян. Бойцы знают, что с ними вся страна. Боевые возможности армии увеличились многократно. Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность, заявил Владимир Путин.

Президент назвал политическую систему одной из опор суверенитета. Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, принести разлад и ослабить изнутри, но просчитался, отметил Путин.

«Не мы начали это войну на Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить», – заявил Путин.

Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности.