Владимир Путин открыл перинатальный центр в казанской больнице №7

news_top_970_100
Город
22 февраля 2024  13:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Президент России Владимир Путин дал старт работе перинатального центра городской клинической больницы №7.

Здесь планируют принимать 8 тысяч родов в год, помощь оказывать будут роженицам и беременным из Казани и пригорода.

Первый камень центра Раис РТ Рустам Минниханов заложил еще в марте 2022 года. Главный архитектор рассказала, что в центре есть общие палаты и индивидуальные боксы. Они отличаются высоким уровнем комфорта. В опеационной смогут работать сразу несколько специалистов. Построено отделение реабилитации новорожденных.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков на итоговой коллегии Минздрава заметил, что в республике растет число недоношенных детей и беременных с высокой группой риска. При этом мощностей перинатального центра на базе РКБ недостаточно.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Владимир Путин открыл перинатальный центр в казанской больнице №7
Как снизить риск заболевания раком
Семья - источник счастья и залог здоровья человека
В России появилась почтовая марка, выпущенная к «Играм будущего»
О чем надо помнить при выращивании рассады овощей
Тыквенный пирог - украшение семейного застолья
Казанские школьники приносят славу столице Татарстана
Герои живут вечно