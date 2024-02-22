Владимир Путин открыл перинатальный центр в казанской больнице №7

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Президент России Владимир Путин дал старт работе перинатального центра городской клинической больницы №7.

Здесь планируют принимать 8 тысяч родов в год, помощь оказывать будут роженицам и беременным из Казани и пригорода.

Первый камень центра Раис РТ Рустам Минниханов заложил еще в марте 2022 года. Главный архитектор рассказала, что в центре есть общие палаты и индивидуальные боксы. Они отличаются высоким уровнем комфорта. В опеационной смогут работать сразу несколько специалистов. Построено отделение реабилитации новорожденных.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков на итоговой коллегии Минздрава заметил, что в республике растет число недоношенных детей и беременных с высокой группой риска. При этом мощностей перинатального центра на базе РКБ недостаточно.