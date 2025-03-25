Владимир Путин подписал указ о награждении двух работников из Татарстана

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Республика
25 марта 2025  23:06

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении токаря сервисного локомотивного депо «Бугульма» Вадима Гисматулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения. Его профессиональный стаж составляет более 25 лет.

В этот же день глава государства присвоил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заместителю главного врача по акушерству и гинекологическии казанской больницы №7 Татьяне Шигабутдиновой.

Кроме того, Путин присвоил звание «Народный артист России» актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину.

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