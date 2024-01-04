Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт с армией России

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, в период СВО заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, проходивших службу или уволенные с нее. Этим правом также смогут воспользоваться члены их семей.

Иностранцам необходимо обратиться с заявлением в территориальные органы МВД, представив пакет дополнительных документов. Документы на иностранных языках подлежат переводу на русский и должны быть нотариально заверены.

Согласно указу, на рассмотрение заявления отводится срок не более одного месяца. Он может быть продлен для уточнения каких-то обстоятельств, но не более чем на 3 месяца, сообщает ИА "Татар-информ".