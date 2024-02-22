Владимир Путин полетал на бомбардировщике Ту-160М в Казани

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Россия/Мир
22 февраля 2024  15:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Для этого он прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

Сперва глава государства приветствовал экипаж, затем занял свое место на борту самолета.

Ту-160М – глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. 

Путин не в первый раз за штурвалом, он уже летал на этом бомбардировщике до модернизации в августе 2005 года в район Северного флота.

Отмечается, что в Казани полет длился 40 минут, но маршрут – тайна, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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