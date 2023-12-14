Владимир Путин: Права женщин должны соблюдаться

Хорошо, когда женщина принимает решение сохранить ребенка, отметил он. Но при этом не надо забывать о ее праве. Решение проблемы повышения рождаемости глава государсвта видит прежде всего в обращении к традиционным ценностям – большой семье, в понимании, что ребенок – дар божий. Что касается сферы материального благосостояния, то, по мнению Президента, нужно привести в порядок женские консультации, родильные отделения региональных больниц, а также продолжать работу по поддержке семей с детьми.