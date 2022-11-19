 Владимир Путин присвоил ректору КГАСУ звание заслуженного работника высшей школы
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Владимир Путин присвоил ректору КГАСУ звание заслуженного работника высшей школы

В документе не уточняется за какие именно заслуги награждаются ректор КГАСУ и другие россияне, удостоенные почетных званий.

Республика
19 ноября 2022  10:30
Автор:
Эдуард Салихов

Президент России Владимир Путин присвоил ректору КГАСУ Рашиту Низамову звание заслуженного работника высшей школы. Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе не уточняется за какие именно заслуги награждаются ректор КГАСУ и другие россияне, удостоенные почетных званий. Отметим, что Низамов занимает должность ректора с октября 2008 года. 

Ранее «КВ» сообщали, что Владимир Путин наградил гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева орденом Александр Невского и Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина орденом Почета.

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