Владимир Путин провел встречу с Рустамом Миннихановым

Встреча прошла в рамках рабочего визита Президента России в Казань.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Владимир Путин поблагодарил Рустама Минниханова за достойную организацию «Игр будущего»: «На очень высоком уровне сделано - как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать».

В свою очередь в течение встречи Минниханов не раз поблагодарил за проекты, которые реализовались в Татарстане благодаря поддержке Путина.

«Открыта трасса М-12. Очень большая программа идет по М-7, которая по территории Татарстана полностью будет первой категории. В рамках государственно-частного партнерства ведется работа по трассе “Алексеевское - Альметьевск» протяженностью 145 км. Дорогу откроем к концу года», - сообщил Раис РТ.

Руководитель республики доложил об основных социально-экономических показателях РТ за 2023 год. Растет объем строительных работ, который превысил 700 млрд рублей. Больше 4 тысяч объектов попали под программы строительства и ремонта. Каждый год 2 млн кв.м. Татарстан сдает в эксплуатацию.

Отдельно Рустам Минниханов поделился достижениями крупных предприятий республики, развитии промышленных зон и особых зон. Президента России заинтересовал образовательный проект «Алабуга Политех», о котором рассказал Минниханов.

Сегодня в центре обучаются 2,5 тысячи студентов, в планах – довести количество до 25 тысяч человек. «Студенты днем работают, а вечером учатся. Зарабатывают деньги. Они очень заинтересованы», - подчеркнул Раис Татарстана.

Минниханов доложил и о мероприятиях, связанных со специальной военной операцией. Он отметил, что республика поддерживает воинские части, участников спецоперации и их семей, заботится о семьях погибших бойцов, а также ведет работу с подшефными территориям.