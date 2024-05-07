Владимир Путин вступил в должность президента России – в Москве прошла инаугурация

Прямо сейчас проходит трансляция церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Лидер страны обратился к гражданам со словами благодарности за отданные голоса, доверие и принял присягу. Он выразил уверенность, что Россия достойно пройдет через нынешний трудный и рубежный период.

Для Владимира Путина это пятый президентский срок. Свой пост он будет занимать до 2030 года.

Инаугурация началась с выноса флага Российской Федерации, президентского штандарта и специального экземпляра Конституции государства. В Кремль президент прибыл на обновленном лимузине Аurus Senat, презентация которого анонсировалась в день инаугурации.

После сегодняшнего мероприятия правительство автоматически уйдет в отставку. Согласно Конституции, правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина.