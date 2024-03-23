Владимир Путин выступил с обращением после теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны на фоне трагедии, произошедшей накануне вечером в Москве. По предварительной официальной информации от СК РФ, погибли 133 человека.
Глава государства выразил слова соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Он назвал действия террористов варварскими. По их вине погибли десятки ни в чем неповинных людей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в задержании террористов под Брянском участвовали его бойцы батальона «Ахмат», он представит их к госнаграде.
Путин поблагодарил всех, кто помогал на месте происшествия: экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.
- 24 марта по решению Владимира Путина объявлено днем общенационального траура.
- Будет оказана помощь всем, к кому пришла беда.
- По словам президента, установят и покарают каждого, кто стоит за этой кровавой бойней, не дав им повторить сценарий.
- Всего задержаны 11 человек. И как сказал Владимир Путин, стрелявшие двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно».