Владимир Путин выступил с обращением после теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны на фоне трагедии, произошедшей накануне вечером в Москве. По предварительной официальной информации от СК РФ, погибли 133 человека.

Глава государства выразил слова соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Он назвал действия террористов варварскими. По их вине погибли десятки ни в чем неповинных людей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в задержании террористов под Брянском участвовали его бойцы батальона «Ахмат», он представит их к госнаграде.

Путин поблагодарил всех, кто помогал на месте происшествия: экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.