Владимир Путин выступил с обращением после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Россия/Мир
23 марта 2024  17:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны на фоне трагедии, произошедшей накануне вечером в Москве. По предварительной официальной информации от СК РФ, погибли 133 человека.

Глава государства выразил слова соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Он назвал действия террористов варварскими. По их вине погибли десятки ни в чем неповинных людей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в задержании террористов под Брянском участвовали его бойцы батальона «Ахмат», он представит их к госнаграде.

Путин поблагодарил всех, кто помогал на месте происшествия: экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.

  • 24 марта по решению Владимира Путина объявлено днем общенационального траура.
  • Будет оказана помощь всем, к кому пришла беда.
  • По словам президента, установят и покарают каждого, кто стоит за этой кровавой бойней, не дав им повторить сценарий.
  • Всего задержаны 11 человек. И как сказал Владимир Путин, стрелявшие двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно».
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