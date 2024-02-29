Владимир Путин выступит с ежегодным посланием сегодня в 12:00

Президент России Владимир Путин сегодня выйдет к трибуне Гостиного Двора в Москве, чтобы озвучить очередное послание к Федеральному собранию. Трансляцию будут вести не только телеканалы, но и кинотеатры. В Казани в «Парк Хаусе» и «Республике» бесплатно продемонстрируют послание на большом экране.

Обычно содержание держится в секрете, неизвестна даже продолжительность, однако федеральные телеканалы отводят на это час эфирного времени. В прошлом году президент сделал акцент на целях специальной военной операции. Обращение главы государства станет 19-м по счету.