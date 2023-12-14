Владимир Путин заявил, что рост промышленности в стране очевиден

Запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Прежде всего высокой консолидацией общества, подчеркнул глава государства. Во-вторых, устойчивостью финансово-экономической системы страны. И хотя инфляция подросла, Центробанк и Правительство России принимают необходимые меры. Растут обрабатывающая промышленность (+7,5%), инвестиции в основной капитал (+10%).