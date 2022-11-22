 Власти Казани: чтобы построить новые школы в столице РТ, нужно 60 млрд рублей – два годовых бюджета
news_header_top_970_100

Власти Казани: чтобы построить новые школы в столице РТ, нужно 60 млрд рублей – два годовых бюджета

На сегодняшний день в Казани функционируют 200 школ.

Город
22 ноября 2022  11:14
Автор:
Ольга Ильина

Чтобы создать нужное количество школ в Казани, требуется около 60 млрд рублей – два годовых бюджета города, сообщил на сессии Казгордумы начальник Управления образования столицы РТ Ирек Ризванов.

По его словам, в Казани сейчас есть 200 школ, из них 169 муниципальных, 13 государственных, три – структурные подразделения вузов и 15 частных школ. Также в городе расположены 352 дошкольных учреждения.

«За 10 лет было построено 14 новых школ и пять дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей. Вместе с тем остается потребность в строительстве школ в различных микрорайонах города», - заключил Ризванов.

Ранее «КВ» сообщали, что в 2023 году в Ново-Савиновском районе столицы РТ сдадут школу на 1224 ученика. Для школьников оборудуют бассейны и спортзалы, а также актовый зал на 500 мест.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса