Власти Казани: чтобы построить новые школы в столице РТ, нужно 60 млрд рублей – два годовых бюджета

Чтобы создать нужное количество школ в Казани, требуется около 60 млрд рублей – два годовых бюджета города, сообщил на сессии Казгордумы начальник Управления образования столицы РТ Ирек Ризванов.

По его словам, в Казани сейчас есть 200 школ, из них 169 муниципальных, 13 государственных, три – структурные подразделения вузов и 15 частных школ. Также в городе расположены 352 дошкольных учреждения.

«За 10 лет было построено 14 новых школ и пять дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей. Вместе с тем остается потребность в строительстве школ в различных микрорайонах города», - заключил Ризванов.

Ранее «КВ» сообщали, что в 2023 году в Ново-Савиновском районе столицы РТ сдадут школу на 1224 ученика. Для школьников оборудуют бассейны и спортзалы, а также актовый зал на 500 мест.