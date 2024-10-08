Власти Казани намерены добавить еще свыше 900 платных парковочных мест

В Казани ожидается очередное расширение зоны платной парковки. Исполком города разработал проект постановления, согласно которому число машиномест увеличится на 912 – с 9955 до 10 867.
Документ опубликован на сайте мэрии и в настоящее время пока что проходит антикоррупционную экспертизу.
Больше всего новых платных мест планируется организовать на улице Зорге (местный проезд от проспекта Победы до Дубравной), на улице Пионерской (от Академика Кирпичникова до Зари) и на улице Гарифьянова (от Хусаина Мавлютова до Сыртлановой). Стоимость машиноместа обойдется в 30 руб/час.
Также платная парковка может появиться на участках улиц Короленко, Лево-Булачной, Козина, Терегулова, Николая Ершова, Сибирского тракта, Космонавтов, Академика Губкина.
В центральной части города стоянки планируется сделать платными на улицах Островского, Суконной, Мусы Джалиля, Зои Космодемьянской, Нагорной, Зайни Султана.