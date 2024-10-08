Власти Казани намерены добавить еще свыше 900 платных парковочных мест

В Казани ожидается очередное расширение зоны платной парковки. Исполком города разработал проект постановления, согласно которому число машиномест увеличится на 912 – с 9955 до 10 867.

Документ опубликован на сайте мэрии и в настоящее время пока что проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Фарит Муратов

Больше всего новых платных мест планируется организовать на улице Зорге (местный проезд от проспекта Победы до Дубравной), на улице Пионерской (от Академика Кирпичникова до Зари) и на улице Гарифьянова (от Хусаина Мавлютова до Сыртлановой). Стоимость машиноместа обойдется в 30 руб/час.

Также платная парковка может появиться на участках улиц Короленко, Лево-Булачной, Козина, Терегулова, Николая Ершова, Сибирского тракта, Космонавтов, Академика Губкина.

В центральной части города стоянки планируется сделать платными на улицах Островского, Суконной, Мусы Джалиля, Зои Космодемьянской, Нагорной, Зайни Султана.