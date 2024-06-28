Власти Казани объяснили, зачем вырубают деревья на улице Братьев Батталовых

В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани прокомментировали массовую вырубку деревьев в овраге на улице Братьев Батталовых, пишет «Татар-информ». По словам представителей власти, работы по сносу насаждений проводятся на законных основаниях, в соответствии с распоряжением исполкома города.

Как сообщили в администрации, после окончания работ на территории будет проведено компенсационное озеленение.

Ранее в адрес администрации района поступил запрос от жителя Казани, который попросил проверить законность вырубки деревьев на улице Братьев Батталовых.