Власти Казани объяснили, зачем вырубают деревья на улице Братьев Батталовых

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Город
28 июня 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани прокомментировали массовую вырубку деревьев в овраге на улице Братьев Батталовых, пишет «Татар-информ». По словам представителей власти, работы по сносу насаждений проводятся на законных основаниях, в соответствии с распоряжением исполкома города.

Как сообщили в администрации, после окончания работ на территории будет проведено компенсационное озеленение.

Ранее в адрес администрации района поступил запрос от жителя Казани, который попросил проверить законность вырубки деревьев на улице Братьев Батталовых.

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