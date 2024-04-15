Власти Казани опровергли наличие размытых могил на кладбище «Курган»

news_top_970_100
Республика
15 апреля 2024  15:11
Автор:
Владислав Косолапкин

Ранее в телеграм-каналах публиковались видео, в которых демонстрируется территория похоронного комплекса «Курган». В сообщении, прикрепленным к постам, говорится: «Земля размыта, из неё торчит чья-то рука и ещё 8 гробов».

«В субботу на «Курган» выезжали сотрудники полиции. Факты, изложенные в обращении заявителя, не подтвердились: части тела и гробы наружу не вышли, никаких больших деформаций нет», - прокомментировали ситуацию в Управлении по организации ритуальных услуг Казани для ИА «Татар-информ».

Отмечается, что на видео показаны захоронения, проведенные в зимнее время.

«По весне они всегда слегка проседают, поскольку выкопанная зимой земля замерзает и каменеет, а весной оттаивает. В некоторых случаях это может привести к падению надгробных знаков, если они были установлены не прочно», - рассказали в Управлении.

Отмечается, что для того, чтобы избежать падения надгробия, не рекомендуется устанавливать его в весеннее время.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань и Калугу свяжет регулярное авиасообщение
Свыше 1,8 тысяч человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum
Архитекторы в Казани обсудят развитие промышленных территорий
Половина россиян отдают предпочтение платным родам
Власти Казани опровергли наличие размытых могил на кладбище «Курган»
Россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают
В РТ за I квартал поставили на учет почти 9 тыс. частных домов
В прошедшее воскресенье в Казани зарегистрировано 80 ДТП