Власти Казани отказали в пуске тепла в жилые дома из-за майского похолодания

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Город
8 мая 2024  21:48
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководство города отреагировало на многочисленные жалобы жителей Казани. По словам горожан, в квартирах холодно, они просят повторно включить отопление.

Пуск тепла в данный момент во все объекты невозможен, заявили казанцам.

«...так как теплоснабжающими организациями уже начаты ремонтные работы котельных и сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2024/2025 годов», – говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Казани завершился после резкого потепления в апреле, когда среднесуточная температура воздуха начала превышать 8 градусов. В этот же момент сами казанцы начали жаловаться на «перетопы» в квартирах. Тогда муниципалитет принял решение завершить подачу тепла.

Сейчас, в период холодов, на тепло могут рассчитывать только объекты социальной сферы. В 1,3 тысячи детских садах, еще в стольких же объектах здравоохранения и в 54 домах социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей подачу тепла возобновили. 

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