Власти Казани провели мониторинг автобусов №93 и №92с до «Сухой реки»

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Город
16 мая 2024  18:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани обещают усовершенствовать расписание движения автобусов до поселка Сухая река.

Сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и МУП «ПАТП № 2» провели мониторинг и узнали мнение пассажиров № 93 и 92с о графике работы автобусов. На обоих маршрутах наблюдается умеренный пассажиропоток, но ожидается увеличение числа садоводов с наступлением теплой погоды.

Автобусы №37 и 37а, следующие в направлении Сухой реки, перестали обслуживаться из-за истечения контракта перевозчика. С конца апреля запустили автобусы №93 и №92с, которые практически повторяют схему движения автобуса №37а.

При возникновении вопросов и жалоб, их можно оставить по телефону +7 (843) 275-30-50, сообщили в городском управлении.

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