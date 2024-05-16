Власти Казани провели мониторинг автобусов №93 и №92с до «Сухой реки»

Власти Казани обещают усовершенствовать расписание движения автобусов до поселка Сухая река.

Сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и МУП «ПАТП № 2» провели мониторинг и узнали мнение пассажиров № 93 и 92с о графике работы автобусов. На обоих маршрутах наблюдается умеренный пассажиропоток, но ожидается увеличение числа садоводов с наступлением теплой погоды.

Автобусы №37 и 37а, следующие в направлении Сухой реки, перестали обслуживаться из-за истечения контракта перевозчика. С конца апреля запустили автобусы №93 и №92с, которые практически повторяют схему движения автобуса №37а.

При возникновении вопросов и жалоб, их можно оставить по телефону +7 (843) 275-30-50, сообщили в городском управлении.