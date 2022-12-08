Власти Казани снесут 7 незаконно установленных киосков и автофургонов

В Казани в очередной раз будут демонтировать незаконно установленные киоски и автофургоны. В этот раз власти города снесут пять торговых объектов и два автофургона. Данное постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Установить владельцев точек в большинстве случаев не удалось. Однако известно, что киоск у дома № 52 по ул. Татарстан принадлежит предпринимателю Р. Р. Исмагилову, а у дома № 50б по ул. Рихарда Зорге — ООО «Бесперебойное обеспечение легкового транспорта».

Власти города напоминают, что владельцы могут самостоятельно убрать сооружения с 8 по 12 декабря, либо же точки будут снесены до 12 марта следующего года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ снесут ряд незаконно построенных киосков и гаражей. Так, демонтируют 18 торговых объектов города и 8 гаражей в Вахитовском районе. Также сносу подлежит кирпичный торговый объект, расположенный на улице Саид-Галеева.