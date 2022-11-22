 Власти Казани сообщили о готовности проектов, призванных разгрузить Мамадышский тракт
news_header_top_970_100

Власти Казани сообщили о готовности проектов, призванных разгрузить Мамадышский тракт

Для этого потребуется построить развязки в районе пересечения тракта с улицей Натана Рахлина, а также на пересечении улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы.

Город
22 ноября 2022  13:04
Автор:
Дамира Хайрулина

Строительство двух дорожных развязок сможет значительно снизить загруженность Мамадышского тракта в Казани. Первая развязка планируется к строительству на пересечении тракта с улицей Натана Рахлина, вторая - на пересечении улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в кабмине заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«Расширение Мамадышского тракта не планируется. Мы сейчас занимаемся проектированием и два проекта уже на выходе, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Задержка движения на Мамадышском тракте происходить в большей степени там, где сейчас построили жилые комплексы, где установили светофор (пересечение ул. Н.Рахлина и Мамадышского тракта)».

Куляжев пояснил, что новая развязка с двумя разворотными полосами позволит без остановки проходить этот перекрёсток.

«Прямое движение и движение налево будет запрещено», - отметил он.

Кроме того, для оптимизации движения на Мамадышском тракте рассматривается проектирование шестиполосной дороги по улице Патриса Лумумбы.

«Это неудобный участок, который проходит от старого аэропорта вдоль Советского РОВД и дальше выходит на улицу Космонавтов. Там есть по генплану коридор, забита красная линия по которому должна пройти широкая шестиполосная дорога. Но самое главное - там должна появиться развязка на пересечении Космонавтов и Патриса Лумумбы», - сказал он.

Куляжев отметил, что к реализации проектов приступят «сразу же» после уточнения источника финансирования.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса