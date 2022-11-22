 Казанцы стали чаще жаловаться на недостаточное освещение городских дорог
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Казанцы стали чаще жаловаться на недостаточное освещение городских дорог

По программе установки дорожного освещения в этом году смонтировано более 2,5 тыс. светильников на 127 улицах жилых массивов города.

Город
22 ноября 2022  11:02
Автор:
Дамира Хайрулина

Жалобы жителей Казани на недостаточное освещение дорог связано с быстрыми темпами роста города, сообщил сегодня заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«Очень много обращений поступает как со стороны автолюбителей и пешеходов, так и замечания со стороны ГИБДД на недостаточность наружного освещения. Это связано с тем, что развивается очень сильно в Казани индивидуальное строительство, особенно в присоединенных районах города Казани. Порой не успеваем построить до них дороги, а там уже стоят целые улицы», – сказал Куляжев.

С его слов, по программе установки дорожного освещения в этом году смонтировано более 2,5 тыс. светильников на 127 улицах жилых массивов города.

Ранее «КВ» сообщали, что объекты дорожного освещения в этом году планировали установить на 130 улицах города, в том числе в поселке Мирный, Малые Клыки, Салмачи, Юдино и др.

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