Власти обещают сделать доступным проезд по Вознесенскому тракту

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов, заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев и директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.

Только в прошлом году в Татарстане на строительство новых дорог и ремонт существующих было выделено свыше 248,7 млрд рублей. Наиболее заметным достижением стало завершение масштабного инфраструктурного проекта - строительства трассы М-12 «Восток».

- Это рекорд, поэтому те дороги, которые у нас начаты, мы планируем продолжить, - подчеркнул Фарит Ханифов. - Одной из основных составляющих дорожной деятельности республики является реализация нацпроекта. Всего за время его действия - начиная с 2019 года и включая 2024 год - будет приведено в нормативное состояние 1372,5 км дорог и 72 моста. Нужно учитывать, что дорога - это живой организм. Он используется, он эксплуатируется, нормативное состояние уходит. Его надо поддерживать. Несмотря на это, у нас достигаются очень позитивные результаты.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане планируют реализовать 8,2 млрд рублей. Большая часть средств выделяется республикой - 5,8 млрд рублей, остальное финансирование предоставляется из федерального бюджета. Деньги пойдут на приведение в нормативное состояние 97 км дорог и ремонт 28 мостов.

Значительная часть работ пройдет в столице республики. Главным инфраструктурным событием года в Казани станет строительство второй очереди Вознесенского тракта - от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Ожидается, что работы начнутся в мае.

Как сообщалось ранее, проезд по второму участку Вознесенского тракта будет платным. Фарит Ханифов рассказал, что стоимость проезда будет названа к майским праздникам. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ отметил, что в данный момент рассматриваются два варианта оплаты. Первый предполагает, что платить будут только транзитники, то есть те, кто выезжает с трассы М-7. Второй сценарий означает, что платить будут все участники движения, исходя из километража.

- Хоть эта дорога и платная, но мы понимаем, что она в черте города, и расценки будут меньше, - уверяет министр. - Это все-таки социальный объект. Да, такие примеры и в Москве, и в Санкт-Петербурге существуют. Будем подходить здесь очень осторожно. Задачи заработать на этом объекте нет.

Другим важным достижением для Казани в этом году обещает стать реконструкция Горьковского шоссе. Проект охватывает 11,5 км дороги, ее расширяют с четырех до шести полос. Также на шоссе строятся вылетные магистрали.

В общей сложности на строительство Вознесенского тракта и реконструкцию Горьковского шоссе требуется 40 млрд рублей.

Также в Казани в 2024 году ожидается второй этап ремонта моста Миллениум. Работы затронут участок дороги от улицы Вишневского в сторону улицы Амирхана.

В этом году в Казани пройдет саммит стран БРИКС. К его началу в городе на пути следования гостей будут обновлены освещение, остановочные павильоны и урны, отремонтированы и установлены подъемные платформы для маломобильных групп населения на шести надземных пешеходных переходах.

Игорь Куляжев рассказал, что в рамках нацпроекта в Казани будут отремонтированы девять участков дорог в разных районах города. Дорожные работы затронут улицы Гаврилова, Копылова, Заслонова, Баруди, Химиков, Моисеева, Сибирский тракт, а также проспект Ибрагимова и улицу Центральную в поселке Отары. Особое внимание будет уделено 28 потенциально опасным участкам дорог с высокой концентрацией ДТП.

Дорожные работы пройдут и в казанских СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Табигать», «Автомобилист», «50 лет Победы», «Волга», «ЗАО «Кварт», «Коллективный сад №6», «КМПО». А в двух поселках города - Константиновке и Кадышево - будет проведена реконструкция мостов.

Ремонт дорог проводится также в рамках программы «Наш двор». В этом году в Казани на ее реализацию выделили 3,75 млрд рублей. Работы включают не только замену и ремонт асфальта, но также установку нового освещения и малых архитектурных форм.

В Казани и Набережных Челнах реализуется проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в рамках которого продолжается развитие интеллектуальных дорожных систем, включая модернизацию адаптивной системы светофоров. Центральные магистрали столицы РТ уже полностью обеспечены таковыми, в общей сложности в городе к единой платформе управления транспортной системой РТ подключено 225 светофоров. На проект был выделен 141 млн рублей.