Власти повысили цены на ритуальные услуги в Казани

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Город
20 февраля 2025  15:03

В Казани с 1 февраля 2025 года увеличится стоимость гарантированных услуг по погребению. Согласно постановлению городского исполкома, цена возрастет с 8,3 тыс. рублей до 9 165 рублей 37 копеек. Это означает, что стоимость ритуальных услуг вырастет на 9%, или 795 рублей. 

Последний раз аналогичное повышение происходило в январе 2024 года. В гарантированный перечень услуг входят: оформление необходимых документов, предоставление гроба или облачение тела, транспортировка останков на кладбище, а также рытье могилы и захоронение. 

Такое решение было опубликовано в еженедельном сборнике документов исполкома Казани. Жителям города стоит учитывать изменения при планировании расходов на ритуальные услуги. 

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Новости
Власти повысили цены на ритуальные услуги в Казани
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