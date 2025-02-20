Власти повысили цены на ритуальные услуги в Казани

В Казани с 1 февраля 2025 года увеличится стоимость гарантированных услуг по погребению. Согласно постановлению городского исполкома, цена возрастет с 8,3 тыс. рублей до 9 165 рублей 37 копеек. Это означает, что стоимость ритуальных услуг вырастет на 9%, или 795 рублей.

Последний раз аналогичное повышение происходило в январе 2024 года. В гарантированный перечень услуг входят: оформление необходимых документов, предоставление гроба или облачение тела, транспортировка останков на кладбище, а также рытье могилы и захоронение.

Такое решение было опубликовано в еженедельном сборнике документов исполкома Казани. Жителям города стоит учитывать изменения при планировании расходов на ритуальные услуги.