 Комитет ОКН намерен изъять для реставрации казанский особняк 19 века у дочери Зиганшина
news_header_top_970_100

Комитет ОКН намерен изъять для реставрации казанский особняк 19 века у дочери Зиганшина

Госкомитет РТ обращался с просьбой выполнить в особняке реставрационные работы, но владелец никак не отреагировал.

Республика
25 января 2022  08:52
Автор:
Николай Лукоянов

Власти РТ планируют изъять особняк 19 века у дочери гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина для противоаварийных и реставрационных работ. Особняк входит в состав объекта культурного наследия РТ, сообщает председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Владельцем здания на данный момент является глава компании ООО «Торговый дом «Мирадель» Аделя Зайнутдинова. Госкомитет РТ выявил, что зданию необходимы реставрационные работы, но на обращение к собственнику здания ведомство не получило ответа.

«После незаконного разбора один из корпусов остается без кровли и разрушается под воздействием атмосферных осадков. При таком откровенном многолетнем игнорировании требований законодательства самое правильное — обратиться об изъятии объекта в суд, что комитет и сделал в текущем году», — отметил Гущин.

Что будет дальше с объектом зависит от того, какие решения будут приняты в суде, добавил он.

Новости
Записанный в селе под Азнакаево трек казанского музыканта Мити Бурмистрова попал в сериал на Netflix
В Нижнекамске нашли пропавшего в августе прошлого года мужчину мертвым
Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
Книжный фестиваль казанской «Смены» стартует 4 февраля
В Татарстане создано 33 приемных семьи для бабушек и дедушек
В Казани на льду Раифского озера пройдет хоккейный турнир православных и мусульманских команд
В центре Казани восстановили движение трамваев после обрыва проводов на Саид-Галеева
Минниханов поздравил жителей республики с Днем российского студенчества