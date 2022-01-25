Комитет ОКН намерен изъять для реставрации казанский особняк 19 века у дочери Зиганшина

Власти РТ планируют изъять особняк 19 века у дочери гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина для противоаварийных и реставрационных работ. Особняк входит в состав объекта культурного наследия РТ, сообщает председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Владельцем здания на данный момент является глава компании ООО «Торговый дом «Мирадель» Аделя Зайнутдинова. Госкомитет РТ выявил, что зданию необходимы реставрационные работы, но на обращение к собственнику здания ведомство не получило ответа.

«После незаконного разбора один из корпусов остается без кровли и разрушается под воздействием атмосферных осадков. При таком откровенном многолетнем игнорировании требований законодательства самое правильное — обратиться об изъятии объекта в суд, что комитет и сделал в текущем году», — отметил Гущин.

Что будет дальше с объектом зависит от того, какие решения будут приняты в суде, добавил он.