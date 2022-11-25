Власти РТ потратят на республиканскую новогоднюю елку почти 32 млн рублей

Минмолодежи Татарстана выделит из бюджета РТ на организацию и проведение республиканской новогодней елки более 31,8 млн рублей. Около половины денег – 15,2 млн рублей – направят на новогодние подарочные наборы.

Подготовка к мероприятию с 21 по 25 декабря планируется потратить 2,2 млн рублей. Эти услуги включают в себя монтаж декораций и техоборудования, репетиция и проведение концертной программы, а также демонтаж декораций.

Также на услуги по организации творческой программы направят 3,7 млн рублей. Остальные деньги потратят на услуги по созданию видеоконтента, сценарий, административное обслуживание и другое.