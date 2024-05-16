Власти столицы Татарстана снесут 4 многоквартирных аварийных дома

news_top_970_100
Город
16 мая 2024  14:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани принято решение о сносе четырех многоквартирных домов, признанных аварийными. Список зданий, подлежащих демонтажу, включает адреса: улица Телецентра, 12; Ново-Давликеевская, 4; улица Хасана Туфана, 19/12; и улица Гудованцева, 5.

Собственникам этих объектов выданы предписания о необходимости провести снос в течение следующих шести месяцев. В случае, если данные указания не будут выполнены, органы жилищной политики местного исполнительного комитета организуют процедуру расселения жителей данных домов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ирина Роднина: «Для нас всех Казань – это ориентир!»
Автобус №74 в Казани временно изменит маршрут движения
В Казани прошел Международный турнир молодых поваров
В Казани прошел Международный турнир молодых поваров
Собрали нос и губу заново: хирурги из Татарстана провели операцию пенсионерке после взрыва баллона
Власти столицы Татарстана снесут 4 многоквартирных аварийных дома
Популярные автомобили с пробегом Японии и Кореи вновь начали активно дорожать
В Татарстане появится новый пансионат для девочек — проект был представлен на «KazanForum»
В Казани дали новые названия городским проездам