Власти столицы Татарстана снесут 4 многоквартирных аварийных дома

В Казани принято решение о сносе четырех многоквартирных домов, признанных аварийными. Список зданий, подлежащих демонтажу, включает адреса: улица Телецентра, 12; Ново-Давликеевская, 4; улица Хасана Туфана, 19/12; и улица Гудованцева, 5.

Собственникам этих объектов выданы предписания о необходимости провести снос в течение следующих шести месяцев. В случае, если данные указания не будут выполнены, органы жилищной политики местного исполнительного комитета организуют процедуру расселения жителей данных домов.