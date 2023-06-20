 Власти Татарстана начнут подготавливать необходимые средства защиты населения от ЧС
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Власти Татарстана начнут подготавливать необходимые средства защиты населения от ЧС

Поручение дал премьер-министр РТ Алескей Песошин.

Республика
20 июня 2023  16:37
Автор:
Валерий Саидов

Власти республики будут осуществлять подготовку необходимых средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алескей Песошин.

«В подготовку средств защиты входит комплекс мероприятий по приобретению знаний и практических навыков, формированию морально-психологических качеств, необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций», – отмечено в документе.

Необходимые финансовая и материально-техническая поддержка в вопросе подготовки средств защиты от ЧС будут проводиться в согласии с действующим законодательством.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах создадут сборные эвакуационные пункты в 111 организациях города. Руководители организаций должны разработать соответствующую документацию до 10 июля.

 

 

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