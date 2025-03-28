Власти Татарстана определили три ключевых приоритета на 2025 год

Правительство республики утвердило основные задачи на предстоящий год: сдерживание роста цен, повышение доходов населения и борьба с алкоголизмом и наркоманией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба правительства РТ.

1. Контроль за ценами

Более 60% жителей республики отмечают значительный рост стоимости жилья, продуктов и коммунальных услуг. Власти намерены усилить меры по стабилизации ценовой политики, особенно в социально значимых секторах.

2. Рост доходов граждан

Согласно данным опросов, 10% татарстанцев вынуждены тратить все средства только на еду, а более половины населения не могут формировать сбережения. В планах правительства – повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат для улучшения финансового положения граждан.

3. Профилактика алкоголизма и наркомании

Почти 27,5% респондентов обеспокоены уровнем преступности, связанной с употреблением алкоголя, а также доступностью наркотиков. Власти намерены усилить профилактические меры, включая социальные программы и ужесточение контроля за оборотом запрещенных веществ.

До 1 декабря 2025 года ответственные ведомства должны представить отчет о реализации этих задач в рамках государственных программ.