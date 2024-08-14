Власти Татарстана оптимизируют систему поддержки инвесторов в регионе

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, направленный на оптимизацию системы поддержки инвестиционных проектов в республике.

В частности, документ утверждает положение о кураторстве инвестпроектов. Теперь за каждым проектом будет закреплен куратор, который будет сопровождать его на всех этапах реализации. Кроме того, Агентство инвестиционного развития РТ совместно с Минземимуществом, Минпромторгом, Минстроем и Миндортрансом РТ будет ежегодно актуализировать «клиентские пути» – алгоритмы действий для инвесторов, планирующих реализовать свои проекты в регионе.

Усовершенствованная система также предусматривает прозрачный механизм обратной связи с инвесторами и предпринимателями. Инвестсовет РТ будет не только рассматривать проекты и определять кураторов, но и анализировать целесообразность их реализации в Татарстане, принимая решение о возможном софинансировании из бюджета.

В свою очередь, кураторы проектов совместно с АИР РТ и инвестором будут разрабатывать дорожную карту, контролировать реализацию проекта и регулярно информировать о ходе работ секретаря Инвестсовета.