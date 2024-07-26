Власти Татарстана требуют принять меры по снижению налоговой задолженности

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Республика
26 июля 2024  16:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов на совещании в Кабмине РТ заявил, что несмотря на принятые меры, проблема налоговой задолженности в республике остаётся острой. 

По словам Суяргулова, благодаря совместной работе правоохранительных органов и налоговой службы удалось добиться добровольной уплаты задолженности на сумму почти 5 млрд рублей. Однако, как отметил прокурор, темпы снижения задолженности недостаточны. Он выразил опасение, что взыскание долгов с одних предприятий компенсируется появлением новых должников. 

Суяргулов поручил УФНС по РТ подготовить список злостных неплательщиков – компаний, которые систематически не выплачивают налоги, чтобы выработать эффективные меры воздействия. 

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что общая сумма налоговой задолженности перед бюджетом республики составляет 11,2 млрд рублей, из них 3 млрд – по НДФЛ. Он подчеркнул, что решение этой проблемы требует системного подхода. 

Отдельное внимание было уделено задолженности предприятий-банкротов. Суяргулов и Минниханов выразили сомнения в эффективности работы конкурсных управляющих, которые, по их мнению, не всегда принимают достаточные меры для погашения долгов. Глава республики высказался за привлечение к субсидиарной ответственности владельцев обанкротившихся предприятий.

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