Власти выделили на ремонт дороги в Куюках полмиллиарда

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Город
11 апреля 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Дорога в западной части Пестречинского района будет отремонтирована в рамках регионального бюджета.

В документе поясняется, что на данный момент участок Казань-Салмачи-Куюки не отвечает нормативным требованиям и стандартам безопасности, имея неудовлетворительное состояние проезжей части, поэтому принято решение включить его в программу ремонта в этом году. Сейчас власти ищут исполнителя. Тендер разыгрывается на сайте госзакупок. 

Всего обновят 2,8 км. Ремонт делят на два этапа, оба должны завершиться к октябрю 2025 года.

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