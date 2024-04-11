Власти выделили на ремонт дороги в Куюках полмиллиарда

Дорога в западной части Пестречинского района будет отремонтирована в рамках регионального бюджета.

В документе поясняется, что на данный момент участок Казань-Салмачи-Куюки не отвечает нормативным требованиям и стандартам безопасности, имея неудовлетворительное состояние проезжей части, поэтому принято решение включить его в программу ремонта в этом году. Сейчас власти ищут исполнителя. Тендер разыгрывается на сайте госзакупок.

Всего обновят 2,8 км. Ремонт делят на два этапа, оба должны завершиться к октябрю 2025 года.