Власти выслушают предложения казанцев по канатной дороге

Власти Казани приглашают горожан принять активное участие в общественных обсуждениях проекта новой 2,8-километровой канатной дороги «Аэромост», которая свяжет два берега Казанки.

Канатная дорога будет состоять из трех станций у парка им. Горького, возле экстрим-парка «Урам» и на правом берегу Казанки у «Ак Барс Арены». Ее обещают достроить к 2030 году.

С 10 октября по 18 ноября каждый желающий сможет ознакомиться с проектной документацией и высказать свои предложения и замечания. Информация об общественных слушаниях опубликована в еженедельном сборнике документов мэрии Казани.

Ознакомиться с проектом можно на сайте информационной системы «Общественные обсуждения» или в здании Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани по адресу: ул. Груздева, 5. Свои предложения и замечания можно направить в электронном виде с 10 октября по 8 ноября или в письменной форме до 18 ноября.

Итоги общественных обсуждений, которые будут учтены при дальнейшем проектировании «Аэромоста», опубликуют 28 ноября на сайте мэрии Казани.