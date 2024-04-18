Властям Казани понадобится 2,8 млн рублей, чтобы найти источник неприятного запаха на северо-западе

В Казани проведут научно-исследовательские работы по определению источника неприятного аромата, который накрывает северо-запад города – такой тендер появился на сайте госзакупок. Известно, что подрядчику за это заплатят 2,8 млн рублей из внебюджетных источников.

Сперва нужно будет в лабораторных условиях провести анализ проб тех веществ, что собирались с выбросов предприятий в течение двух последних лет, постараться предварительно их идентифицировать. Затем провести картографирование жалоб и их анализ с учетом метеорологии и прочие исследования.

Ожидается, что источник запаха будет известен по истечению договора с подрядчиком – 31 мая 2025 года.