Вложения Татарстана в экологию составили 72 млрд рублей за семь лет

За последние семь лет Татарстан инвестировал в защиту окружающей среды почти 72 миллиарда рублей. Эта инициатива помогла избежать потенциального ущерба, оцененного более чем в 77 миллиардов рублей. На пресс-конференции об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Александр Шадриков.

По словам Шадрикова, ключевой задачей является снижение числа жалоб от граждан, касающихся качества воздуха, воды и почвы. В течение этого времени в республике было реализовано 1257 мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации. О значительной поддержке для этого процесса свидетельствует национальный проект «Экология», запущенный Президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, общий объем поступлений от экологических налогов и сборов за указанный период достиг 8,3 миллиарда рублей.